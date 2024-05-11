الأردن: التصويت الأمميّ في شأن الفلسطينيين يثبت أنّ إسرائيل منبوذة

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد العضوية الكاملة لدولة فلسطين "يثبت إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة".

وكتب الصفدي على منصة إكس ليل الجمعة السبت: "مع تواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على 2,3 مليون فلسطيني في غزة، وقفت غالبية دول العالم إلى جانب العدالة اليوم، وأيدت عضوية الفلسطينيين في الأمم المتحدة في قرار يثبت بشكل إضافي أن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة".

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان أن القرار "يعكس إجماعاً دولياً حول حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، داعية مجلس الأمن الدولي إلى "إعادة النظر في طلب عضوية فلسطين... دون إبطاء".