روسيا تعلن أنها تصدت لسلسلة من الهجمات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها تصدت لسلسلة من الهجمات الأوكرانية على أراضيها باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.



وأفادت الوزارة في بيان عبر تيليغرام، بأن قواتها أسقطت 21 صاروخا و16 طائرة مسيرة في مناطق بيلغورود وكورسك وفولغوغراد الروسية.