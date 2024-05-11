الجيش الإسرائيلي: نحو 300 ألف شخص نزحوا من شرق رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن "ما يناهز 300 ألف" شخص نزحوا من الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، مذ أصدر أوامر بإخلائها في السادس من أيار مع بدئه عمليات برية.



وقال الجيش في بيان: "الى الآن، نزح ما يناهز 300 ألف شخص الى المنطقة الإنسانية في المواصي" الى الشمال الغربي من رفح المكتظة بنحو 1,4 مليون فلسطيني، نزحت غالبيتهم من مناطق أخرى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.