لوران غباغبو مرشح للانتخابات الرئاسية على الرغم من منعه

سمي الرئيس السابق لساحل العاج والمعارض حاليًا لوران غباغبو الجمعة مرشحًا لحزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2025، على الرغم من منعه من الترشح بسبب حكم بالسجن لمدة 20 عامًا.

لكن الرئيس السابق لساحل العاج (2000-2011) غير مؤهل للترشح. فبعد أن برأه القضاء الدولي من جرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الأزمة الدموية التي أعقبت الانتخابات في 2010 و2011، حُكم على غباغبو في 2018 في بلاده بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة "سرقة" البنك المركزي لدول غرب إفريقيا في 2011.

وأصدر الرئيس الحالي الحسن واتارا في 2022 قرارا بالصفح عن غباغبو مما يسمح له بتجنب قضاء عقوبته في السجن لكنه لا يلغي هذه العقوبة، خلافا للعفو. ولا يمكن لأي شخص محكوم أن يترشح للانتخابات.

وقام حزبه "حزب الشعوب الإفريقية - ساحل العاجل" بتسميته مرشحا الجمعة.

وأكد غباغبو في خطاب استمر لأكثر من ساعة أنه سيخدم لفترة ولاية واحدة فقط، وسيتخذ إجراءات لوقف الفساد المستشري وجعل القضاء أكثر استقلالية.