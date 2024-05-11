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رؤساء إيطاليا وألمانيا والنمسا يدعون إلى اتحاد أوروبيّ قويّ مع اقتراب الانتخابات

أخبار دولية
2024-05-11 | 09:17
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رؤساء إيطاليا وألمانيا والنمسا يدعون إلى اتحاد أوروبيّ قويّ مع اقتراب الانتخابات
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رؤساء إيطاليا وألمانيا والنمسا يدعون إلى اتحاد أوروبيّ قويّ مع اقتراب الانتخابات

طالب رؤساء إيطاليا وألمانيا والنمسا بـ"اتحاد أوروبي قوي" في مواجهة الهجمات المناهضة للديموقراطية، داعين الناخبين إلى التوجه بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو.

     

وكتب الرؤساء الثلاثة الذين يشغلون مناصب شرفية إلى حد كبير "إن القيم الأساسية - أي قيمنا - للتعددية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هي موضع نزاع، إن لم تكن مهددة بشكل علني، في جميع أنحاء العالم".

     

وشدّدوا على أنّ "ما هو على المحك هنا هو أسس نظامنا الديموقراطي".

     

ولفت سيرجيو ماتاريلا وفرانك-فالتر شتاينماير وألكسندر فان دير بيلين "من الضروري الدفاع عن المؤسسات والقيم الديموقراطية وضمانات الحرية واستقلالية وسائل الإعلام ودور المعارضة السياسية الديموقراطية وفصل السلطات، فضلًا عن قيمة الحدود المفروضة على ممارسة السلطة".

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