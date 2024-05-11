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أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية

أخبار دولية
2024-05-11 | 09:44
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أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية
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أبو عبيدة: وفاة الأسير نداف بوبلابيل الذي يحمل الجنسية البريطانية

أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة وفاة الأسير نداف بوبلابيل بعد استهداف صهيوني لمكان احتجازه قبل شهر، موضحا أنه يحمل الجنسية البريطانية.

ولفت ابو عبيدة إلى أن الأسير نداف بوبلابيل لقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة.

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