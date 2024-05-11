قراصنة معلوماتية كوريون شماليون يسرقون بيانات من شبكة حواسيب محكمة في كوريا الجنوبية

قام قراصنة معلوماتية، كوريون شماليون بسرقة بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات مالية لأفراد، من شبكة كمبيوتر تابعة لمحكمة كورية جنوبية على مدى عامين.



وفقا للشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية، فقد سرق المتسللون 1014 غيغابايت من البيانات من نظام الكمبيوتر التابع للمحكمة في الفترة من كانون الثاني 2021 إلى شباط 2023، مشيرة إلى تحقيق مشترك مع وكالة التجسس والمدعين العامين في البلاد.



وكشفت الشرطة في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس أن "البرمجيات الخبيثة التي نفذها القراصنة نقلت بيانات مسروقة، بما في ذلك سجلات زواج وديون شخصية في كوريا الجنوبية، إلى "أربعة خوادم محلية وأربعة خوادم خارجية" قبل أن "يكتشفها برنامج مكافحة الفيروسات" في النهاية.



وتبين أن خرق البيانات هو صنيعة مجموعة قرصنة كورية شمالية بعد أن قارنت السلطات البرامج الضارة المكتشفة وتفاصيل دفع الخادم وعناوين IP مع تلك التي تم تحديدها في حالات القرصنة السابقة المنسوبة إلى بيونغ يانغ.



ويقول محللون إن كوريا الشمالية كثفت هجماتها الإلكترونية في السنوات الأخيرة في محاولة لكسب العملة الصعبة في مواجهة عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.