مقتل 5 في هجمات أوكرانية على دونيتسك ومنطقتين روسيتين

أعلن مسؤولون روس اليوم أن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة في ثلاث هجمات منفصلة شنتها أوكرانيا بالطائرات المسيرة والمدفعية على منطقتي بيلجورود وكورسك الحدوديين الروسيين ومدينة دونيتسك التي أعلنت روسيا ضمها.



وذكر حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، في بيان نشر على تطبيق "تلغرام" أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما أصاب صاروخ أوكراني مطعما في المدينة دونيتسك.



وذكر حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف في بيان نُشر أيضا عبر "تلغرام" أن رجلا لقي حتفه وأصيب آخر بعد أن نفذت طائرة مسيرة أوكرانية هجوما على شاحنة متوقفة في قرية نوفوسترويفكا-بيرفايا الحدودية.



وقال حاكم منطقة كورسك المجاورة، رومان ستاروفويت، إن مدنيا توفي في المستشفى بعد إصابته في غارة بطائرة مسيرة على بلدة سودجا الحدودية.