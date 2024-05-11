اسرائيل تعلن إطلاق صواريخ على نقطة عبور المساعدات الى غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن اربعة صواريخ اطلقت من رفح في اتجاه معبر كرم ابو سالم، نقطة عبور المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.



وأكد الجيش في بيان أنه تم تحديد أربعة صواريخ "مصدرها منطقة رفح" بجنوب قطاع غزة في اتجاه المعبر.



ولفت إلى أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت أحد الصواريخ فيما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق غير مأهولة بدون وقوع إصابات.