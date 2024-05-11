الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اسرائيل تعلن إطلاق صواريخ على نقطة عبور المساعدات الى غزة
أخبار دولية
2024-05-11 | 10:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اسرائيل تعلن إطلاق صواريخ على نقطة عبور المساعدات الى غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن اربعة صواريخ اطلقت من رفح في اتجاه معبر كرم ابو سالم، نقطة عبور المساعدات الانسانية الى قطاع غزة.
وأكد الجيش في بيان أنه تم تحديد أربعة صواريخ "مصدرها منطقة رفح" بجنوب قطاع غزة في اتجاه المعبر.
ولفت إلى أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت أحد الصواريخ فيما سقطت الصواريخ الأخرى في مناطق غير مأهولة بدون وقوع إصابات.
أخبار دولية
اسرائيل
معبر كرم ابو سالم
رفح
التالي
57 جريحا جراء اصطدام قطارين في بوينوس آيرس
أميركا: من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أميركية تعارض مع القانون الإنساني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-09
الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-09
الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه
0
أخبار دولية
2024-05-07
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
أخبار دولية
2024-05-07
الجيش الاسرائيلي اقتحم معبر رفح
0
أخبار دولية
2024-05-04
بلينكن: الهجوم على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى المقبول"... وهذا ما قاله عن تطبيع سعودي - اسرائيلي
أخبار دولية
2024-05-04
بلينكن: الهجوم على رفح سيتسبب بأضرار "تتخطى المقبول"... وهذا ما قاله عن تطبيع سعودي - اسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:41
الجيش الإسرائيلي: إنشاء مستشفى ميداني جديد في غزة
أخبار دولية
13:41
الجيش الإسرائيلي: إنشاء مستشفى ميداني جديد في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-05-08
مصادر قضائية للـLBCI: بلاغ بحث وتحر وكتاب احضار بحق شاهد في قضية اعتداءات "التيكتوكرز"
امن وقضاء
2024-05-08
مصادر قضائية للـLBCI: بلاغ بحث وتحر وكتاب احضار بحق شاهد في قضية اعتداءات "التيكتوكرز"
0
أخبار دولية
2023-11-25
قتلى فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
2023-11-25
قتلى فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2023-12-28
وزارة الصحة في غزة: 21320 شهيداً و55603 جرحى في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2023-12-28
وزارة الصحة في غزة: 21320 شهيداً و55603 جرحى في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول
0
فنّ
2024-05-08
اقتباس جديد من فيلم "إيمانويل" الإباحي أخرجته أودري ديوان يفتتح مهرجان سان سيباستيان!
فنّ
2024-05-08
اقتباس جديد من فيلم "إيمانويل" الإباحي أخرجته أودري ديوان يفتتح مهرجان سان سيباستيان!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
تقارير نشرة الاخبار
13:51
السنوات الـ30 الاخيرة من أعمال مايكل أنجلو... بمتحف في لندن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
البطريرك الماروني اسطفان الدويهي طوباوي على درب القداسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ماذا حصل في الامم المتحدة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الكويت بلا مجلس أمة.. وصلاحياته بيد الأمير والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل تضغط ميدانيا في رفح: خطة الجيش الاسرائيلي تستغرق شهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
تنظيم النزوح يجمع القوات والتيار في البترون والعين على آداء البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ... ماذا عن الآلية وهل تستقبل سوريا جميع المرحلين؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 11-05-2024
0
أخبار لبنان
11:16
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
أخبار لبنان
11:16
في جامعة القديس يوسف... لقاء بعنوان "في البال يا سجعان"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
فنّ
04:17
تاتيانا مرعب رزقت بمولودها الثالث... تعرّفوا الى زوجها وعائلتها بالصور
2
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
فنّ
04:56
زواج بريجيت ياغي للمرّة الثانية... تخلّت عن الفستان الأبيض في زفافها (صورة)
3
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
صحف اليوم
23:00
رسالة سورية للبنان... (الأخبار)
4
منوعات
15:04
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
منوعات
15:04
بعد 9 أعوام من الزواج... سرّ خطير وصادم اكتشفته امرأة عن زوجها قد يدمّر العلاقة بينهما!
5
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
حال الطقس
01:40
الكتل الحارة تنحسر... وطقس متقلب الأحد
6
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
آخر الأخبار
04:34
معلومات الـLBCI: الأمن العام سيتوقف عن منح إقامات لأفراد عائلة أي سوريّ حاصل على إقامة بموجب كفالة من لبنانيّ
7
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
علوم وتكنولوجيا
04:50
الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!
8
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
فنّ
04:20
بعد استعراض سيارتها الفارهة.. جيسي عبدو تنشر صورة والدتها الحسناء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More