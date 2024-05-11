عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الشديد تضرب الارض

ضربت الأرض عاصفة جيومغناطيسية من المستوى الخامس على مقياس من 5 درجات، وهو مستوى يوصف بأنه "شديد"، للمرة الأولى منذ سنة 2003، وفق ما اعلنت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي.



وقالت الوكالة إن هذه العاصفة ناجمة عن وصول سلسلة من الانبعاثات الكتلية الإكليلية من الشمس إلى الأرض.



وتعقيبا على هذا، أفاد الموقع الإلكتروني لشركة ستارلينك مزود خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك، سبيس إكس، space EX بأن الخدمات تشهد اضطرابا وأن الفريق يبحث في المشكلة.



وقال ماسك في وقت سابق، إن الأقمار الصناعية الخاصة بشركة ستارلينك تعاني من ضغط كبير بسبب عاصفة شمسية جيومغناطيسية، لكنها صامدة حتى الآن.