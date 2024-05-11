مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح

نقلت قناة القاهرة الإخبارية الفضائية المصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب "التصعيد الإسرائيلي غير المقبول".



وحمّلت مصر، اسرائيل، "مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع غزة أمام كافة الأطراف".