ميتسوتاكيس سيطلب من إردوغان التراجع عن تحويل كنيسة قديمة في اسطنبول إلى مسجد

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل يومين من زيارته الرسمية إلى أنقرة، أنه سيطلب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "التراجع عن قرار" تحويل كنيسة المخلص المقدّس في خورا، الأرثوذكسية القديمة في اسطنبول، إلى مسجد.واتخذت أنقرة قرار تحويل الكنيسة الرمزية إلى مسجد في العام 2020، لكن ميتسوتاكيس قال خلال مقابلة عبر تلفزيون "ألفا تي في" الرسمي اليوناني إن "حقيقة أن تنفيذ (القرار) يتزامن مع زيارتي سيسمح لي بالتأكيد بإثارة هذه القضية ومعرفة ما إذا كانت هناك إمكانية لإلغاء هذا القرار".وندّدت وزارة الخارجية اليونانية الاثنين بـ "استفزاز" من جانب أنقرة، معتبرة أن تحويل كنيسة المخلص المقدس في خورا "يغيّر طابعها ويشكل مساسا بهذا المعلم المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي والذي تعود ملكيته إلى الانسانية".