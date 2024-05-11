تظاهرات في السويد إحتجاجاً على مشاركة مغنية إسرائيلية في مسابقة يوروفيجن

نزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع مدينة مالمو السويدية إحتجاجاً على مشاركة المغنية الإسرائيلية أيدن جولان في مسابقة يوروفيجن الغنائية في أوروبا.



وجاء التحرك، قبيل ساعات من إنطلاق نهائيات المسابقة هذه الليلة بمشاركة المتأهلين الى هذه المرحلة، وأبرزهم المغنية الإسرائيلية، وفق ما ذكرت قناة BBC، إلى جانب مرشحي كرواتيا وسويسرا.