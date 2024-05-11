الجيش الإسرائيلي: إنشاء مستشفى ميداني جديد في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مستشفى ميدانيا جديدا تديره منظمة الهيئة الطبية الدولية غير الحكومية أنشئ في وسط قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان: "سيدير 150 من عمال الإغاثة الطبية الدوليين المستشفى الميداني، ويمكن استخدام عشرات الأسرة فيه للعلاج الطبي الطارئ والروتيني".