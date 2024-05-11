رئيس المجلس الأوروبي: الأوامر بإجلاء المدنيين من رفح "غير مقبولة"

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن أوامر اسرائيل بإجلاء المدنيين الفلسطينيين الذين نزحوا الى مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "غير مقبولة".



وكتب ميشال على منصة "اكس": "ندعو الحكومة الاسرائيلية الى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح".