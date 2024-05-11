إسرائيل: نمنع حماس من إعادة بناء قدرات عسكرية في جباليا بغزة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري أن الجيش الاسرائيلي، الذي يعمل في جباليا في شمال قطاع غزة، يمنع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك.



وأضاف في مؤتمر صحفي: "رصدنا في الأسابيع الماضية محاولات من حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية في جباليا. ونحن نعمل هناك للقضاء على تلك المحاولات".



ولفت هاغاري إلى ان الجيش الاسرائيلي قتل نحو 30 مسلحا فلسطينيا.