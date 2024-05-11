شولتس: هجوم بري على مدينة رفح سيكون عملا غير مسؤول

رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.



واعتبر شولتس، خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت، " أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول"، محذرا منه.



وتابع المستشار الألماني: "لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء"، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.