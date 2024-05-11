شولتس: الهجوم البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن شنّ إسرائيل هجومًا بريًا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.



وقال شولتس في خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت ونظمتها مجموعة آر.إن.دي الألمانية الصحفية: "نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه".



وأضاف: "لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.