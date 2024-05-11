حاكم بيلغورود الروسية: مقتل امرأة وإصابة 29 في قصف أوكراني

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا أن امرأة قتلت وأصيب 29 شخصا، بينهم طفل، في قصف نفذته القوات المسلحة الأوكرانية.



وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تلغرام للرسائل: "تعرضت مدينة بيلجورود ومنطقة بيلغورود لقصف مكثف من القوات المسلحة الأوكرانية". ولم يذكر متى وقع القصف.



