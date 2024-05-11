بايدن: وقف إطلاق النار في غزة ممكن "غداً" إذا أفرجت حماس عن الرهائن

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ وقف إطلاق النار ممكن "غداً" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.



وقال بايدن في خلال حفل لجمع التبرّعات أقيم خارج سياتل في منزل مدير تنفيذي سابق في شركة مايكروسوفت، بعد أن تجنّب الخوض في هذا الموضوع في ثلاث مناسبات مماثلة الجمعة، إنّه "إذا أطلقت حماس سراح الرهائن فسيكون هناك وقف لإطلاق النار غداً".