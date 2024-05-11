المتظاهرون يعودون إلى شوارع إسرائيل للمطالبة بإعادة الرهائن

خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع اليوم السبت مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.



وانضم أفراد من عائلات الرهائن، وهم يحملون صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين، إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب.



وأغلق بعض المتظاهرين طريقا سريعا رئيسيا بالمدينة قبل أن تفرقهم الشرطة، التي استخدمت مدافع المياه لإبعاد الحشد. وتم القاء القبض على ثلاثة أشخاص على الأقل.