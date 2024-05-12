روسيا: دمرنا 6 مسيرات وصاروخين باليستيين أطلقتهم أوكرانيا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان أنظمة الدفاع الجوي دمرت ست طائرات مسيرة هجومية وصاروخين باليستيين أطلقتهم أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة الأراضي الروسية.



وكتبت الوزارة على تطبيق تيليجرام أنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز توشكا فوق منطقة بلجورود.



وأضافت أن ثلاث طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحداة فوق فولجوجراد.



ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من الأنباء. ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا.