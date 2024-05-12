11 قتيلا بينهم تسعة تلامذة في حادث سير في اندونيسيا

قتل 11 شخصا على الأقل بينهم تسعة تلامذة وأصيب العشرات بجروح في حادث سير تعرّضت له حافلة مدرسية في جزيرة جاوا الاندونيسية، وفق ما أفادت الشرطة الأحد.



ووفق متحدث باسم الشرطة، أوضح أن الحافلة المدرسية التي كانت تنقل أكثر من 60 شخصا من التلامذة والمعلّمين، انحرفت فجأة الى اليسار واصطدمت بسيارة وثلاث دراجات نارية، مشيرا الى أن "تسعة تلامذة ومدرّس واحد كانوا من بين الركاب القتلى". أما القتيل الحادي عشر فهو سائق إحدى الدراجات النارية. كما أدى الحادث الى إصابة 13 شخصا بجروح بالغة، و40 بجروح طفيفة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة.



وأشار المصدر ذاته الى أن التلامذة كانوا يقومون برحلة احتفالا بنيلهم شهاداتهم المدرسية، مؤكدا أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحادث. ولفت أحد قادة الشرطة أوندانغ سياريف هدايت في تصريحات لقناة محلية، الى الاشتباه بأن الحادث يعود الى خلل في عمل مكابح الحافلة.