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القوات الأميركية دمرت 3 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر
أخبار دولية
2024-05-12 | 01:11
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القوات الأميركية دمرت 3 مسيرات أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر
اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن طائرة مسيرة أطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن يوم الجمعة، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأميركي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.
وفي وقت لاحق ذكرت القيادة المركزية أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر.
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