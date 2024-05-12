غوتيريش يجدد دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، مطالبا بـ"الإفراج غير المشروط" عن جميع الرهائن.



وقال غوتيريشK في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: "إنني أكرر دعوتي - دعوة العالم - إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية".