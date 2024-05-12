مقتل طبيبين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.



وأعلن الدفاع المدني في بيان "انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة اسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".



وأوضح الدفاع المدني في غزة أن الطبيبين هما من حي تل الهوا في شمال القطاع، ونزحا الى دير البلح في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).