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ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في افغانستان

أخبار دولية
2024-05-12 | 06:04
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ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في افغانستان
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ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في افغانستان

أعلنت الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين في حكومة حركة طالبان أنّ عدد القتلى جراء فيضانات اجتاحت شمال افغانستان  ارتفع إلى 315، كما تجاوز عدد المصابين 1600.

وتسببت فيضانات مفاجئة ضربت شمال أفغانستان، الجمعة، بمقتل أكثر من 200 شخص فى ولاية بغلان وحدها فى حصيلة أولية سابقة، فيما أعلنت السلطات حالة طوارئ وأرسلت فرق إنقاذ لإسعاف الجرحى، وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان أنهار وسيول في قرى وأراض زراعية في عدة ولايات.

أخبار دولية

افغانستان

فيضانات

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