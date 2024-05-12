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بدء تدريبات "الأسد المتأهب"

أخبار دولية
2024-05-12 | 06:30
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بدء تدريبات &quot;الأسد المتأهب&quot;
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بدء تدريبات "الأسد المتأهب"


اعلن الجيش الأردني الأحد انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية المتعددة الجنسيات بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من 33 دولة عربية وأجنبية، تتخللها عمليات حول مكافحة الارهاب وتهديدات الطائرات المسيرة وأسلحة الدمار الشامل.
     
وقال العقيد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني في مؤتمر صحافي إن "التمرين الذي بدأ اليوم سيستمر على مدار 12 يوما حتى 23 من الشهر الحالي بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من 33 دولة متحالفة بينها 10 دول عربية و22 دولة أجنبية بالإضافة إلى الأردن، ويهدف إلى مجابهة تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود".
     
واضاف أن "التدريبات تهدف إلى مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والجماعات والكيانات المسلحة الداعمة لها وانتشار الطائرات المسيرة واسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيمياوية والنووية والصواريخ ذات المديات المختلفة فضلا عن الإستجابة للكوارث البشرية والبحث عن المتفجرات".
     
واوضح أن "الهدف ايضا من هذه التدريبات التي ستقام على كامل أقاليم المملكة في الشمال والوسط والجنوب هو رفع جاهزية القوات المشاركة وإيجاد فهم مشترك في ما بينها".
     
وعما إذا كانت تدريبات العام الحالي على صلة بالتطورات في المنطقة من حرب غزة إلى التصعيد بين إيران وإسرائيل، قال الحياري إن "هذا التمرين ليست له علاقة بأي تطور من تطورات المنطقة".
     
ومن المشاركين في هذه المناورات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنروج وبولندا واليونان ورومانيا وقبرص وكندا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وباكستان ومصر والسعودية والعراق والإمارات والبحرين واليمن والمغرب ولبنان والكويت وكازاخستان وكينيا وكوسوفو.

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