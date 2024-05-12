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o
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تظاهرات في عدة مدن عالمية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي
أخبار دولية
2024-05-12 | 06:38
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تظاهرات في عدة مدن عالمية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي
تتواصل الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وخرجت مظاهرات في عدة مدن عالمية بالتوازي مع تواصل حراك الجامعات الأميركية المؤيد لفلسطين.
في مدريد، تظاهر آلاف المتضامنين مع الفلسطينيين مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالإبادة الجماعية وتشيد بمقاومة الشعب الفلسطيني.
أمّا في كندا، قامت الشرطة بفك مخيّم مؤيد للفلسطينيين في جامعة ألبرتا في ولاية إدمنتون الكندية، واعتقلت ثلاثة أشخاص بعد يومين من إخلائه بنفس الطريقة من مدينة كالغاري.
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