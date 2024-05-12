بريطانيا: نعارض الهجوم على رفح في غياب خطة واضحة لحماية المدنيين

أعربت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها ديفيد كاميرون عن معارضتها لهجوم برّي إسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، في غياب خطة واضحة لحماية أكثر من مليون شخص يقيمون في المدينة المكتظة.