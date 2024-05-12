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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح يتعارض مع "القانون الانساني الدولي"

أخبار دولية
2024-05-12 | 08:21
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح يتعارض مع &quot;القانون الانساني الدولي&quot;
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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: شن هجوم على رفح يتعارض مع "القانون الانساني الدولي"

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما واسعا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة "لا يمكن أن يحصل"، مؤكدًا أن هجوما كهذا يتعارض مع "القانون الدولي الإنساني".
     
ولفت تورك في بيان إلى أنه "لا يرى أبدًا كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودا مدنيا كثيفا مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني (...) أو مع التدابير الموقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية".

أخبار دولية

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

رفح

غزة

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