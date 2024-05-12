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27 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور

أخبار دولية
2024-05-12 | 10:00
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27 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور
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27 قتيلا في مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور

قتل قرابة 27 شخصا وجرح 130 الجمعة في معارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في دارفور، بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الطرفين المتنازعين على السلطة، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الاحد.
     
وقال سكان اتصلت بهم فرانس برس هاتفيا إن "طائرات قصفت الأحد شرق وشمال المدينة ووقع قصف متبادل بالمدفعية".
     
منذ عدة أسابيع يحذر المجتمع الدولي من مخاطر اشتباكات دامية في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في دارفور التي لا تزال خاضعة لسيطرة الجيش في الاقليم الواقع في غرب السودان.

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