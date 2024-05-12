الرئيسة الجديدة لمقدونيا الشمالية تمتنع عن لفظ اسم بلدها كاملًا خلال أداء اليمين

امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا عن لفظ الاسم الجديد لبلدها الذي أقر بموجب اتفاق تاريخي أُبرم مع اليونان في العام 2018، خلال أدائها اليمين الأحد.



وقالت أمام نواب البرلمان وضيوف في المراسم "أعلن أنني سأمارس منصب رئيسة مقدونيا بضمير ومسؤولية وأنني سأحترم الدستور والقوانين وأنني سأصون سيادة مقدونيا وسلامة أراضيها واستقلالها".



ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن النص الرسمي الذي قرأته الرئيسة الجديدة يرد أسم البلاد على أنه "مقدونيا الشمالية" وليس مقدونيا فقط.



وأبرمت سكوبيي اتفاقًا تاريخيًا مع اليونان في العام 2018 أضاف كلمة "الشمالية" إلى "مقدونيا"، وذلك لتسوية نزاع متواصل منذ مدة طويلة والذي سمح للبلاد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في العام 2020.