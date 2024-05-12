حماس تعتبر تصريحات بايدن عن غزة "تراجعاً" عن نتائج المفاوضات

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأحد أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي رهن بها وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في القطاع "تراجعاً" عن نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات.



واتهمت حماس في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته بالمسارعة إلى "الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة".

