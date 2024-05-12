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بلينكن: إسرائيل ليست لديها "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين في رفح
أخبار دولية
2024-05-12 | 11:17
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بلينكن: إسرائيل ليست لديها "خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين في رفح
دافع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، عن قرار وقف تسليم 3500 قنبلة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مدينة رفح بقطاع غزة، قائلا إن إسرائيل ليست لديها "خطة ذات مصداقية" لحماية نحو 1.4 مليون مدني يحتمون هناك.
وأشار بلينكن في حديث لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" الى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال عاقد العزم على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأن شحنة القنابل، ومنها ما يبلغ وزنها 500 رطل (نحو 227 كيلوغراما) وأخرى وزنها ألفي رطل (907 كيلوغرامات)، هي حزمة الأسلحة الأميركية الوحيدة التي تم حجبها.
وأوضح أنه إذا شنت إسرائيل هجوما واسع النطاق على رفح التي تقول إسرائيل إنها تعتزم اجتياحها للقضاء على مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، فإن الموقف الأميركي المتعلق بمساعدة إسرائيل قد يتغير.
وقال بلينكن إن بايدن أوضح لإسرائيل أنها إذا "شنت هذه العملية العسكرية الكبرى في رفح، فهناك أنظمة (أسلحة) معينة لن ندعمها أو نوفرها من أجل هذه العملية".
وأضاف: "لدينا مخاوف حقيقية بشأن الطريقة التي يتم استخدامها بها". وشدد على أنه يجب على إسرائيل "أن تكون لديها خطة واضحة وذات مصداقية لحماية المدنيين، وهو ما لم نره".
أخبار دولية
بلينكن
إسرائيل
رفح
غزة
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