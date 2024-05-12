حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية: الوضع صعب!

أعلن حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف أن الحدود الشمالية للمنطقة برمتها تتعرض للنيران الروسية "على مدار الساعة تقريبًا"، في حين تواصل موسكو هجومها عبر الحدود ما يدفع الآلاف إلى إخلاء منازلهم.



وقال سينيغوبوف على وسائل التواصل الاجتماعي "كل مناطق الحدود الشمالية تتعرض لنيران العدو على مدار الساعة تقريباً. الوضع صعب".