الجيش الإسرائيلي يعلن فتح معبر جديد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، فتح معبر جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وقال الجيش في بيان، إنه فتح المعبر في شمال قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية.