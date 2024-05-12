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ارتفاع عدد عمليات اعتراض مهاجرين بطريقة غير نظامية من السواحل التونسية
أخبار دولية
2024-05-12 | 14:16
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ارتفاع عدد عمليات اعتراض مهاجرين بطريقة غير نظامية من السواحل التونسية
كشفت السلطات الأمنية التونسية الأحد أن عمليات اعتراض المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الايطالية ارتفعت بنسبة 22,5% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وقام خفر السواحل التونسيون بالإجمال، "باعتراض أو إنقاذ" 21545 شخصًا بين الأول من كانون الثاني و30 نيسان الفائت، مقارنة ب17576 خلال الفترة نفسها من العام 2023، خلال 756 عملية اعتراض.
من ناحية أخرى، أشار بيان صحافي نشره خفر السواحل إلى أنه م في الفترة ذاتها انتشال 291 جثة تعود لأشخاص قضوا في غرق مراكب كانوا على متنها، غالبيتهم من "الأجانب"، وهي الفئة التي تخص مهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مقابل العثور على 572 جثة في الفترة نفسها من العام 2023.
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