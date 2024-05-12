زيلينسكي: "قتال عنيف" يدور في "قسم كبير" من المنطقة الحدودية لخاركيف

زيلينسكي: الهجمات في منطقة خاركيف ترمي إلى إنهاك قواتنا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي أن معارك عنيفة تدور في أنحاء حدودية لمنطقة خاركيف حيث نزح الآلاف هربا من هجوم تشنه روسيا.



وقال الرئيس الأوكراني: "تتواصل المعارك الدفاعية والقتال العنيف في قسم كبير من حدودنا".



وأشار إلى أن "الهجمات في منطقة خاركيف ترمي إلى إنهاك قواتنا وتقويض معنويات الأوكرانيين وقدرتهم على الدفاع عن أنفسهم".