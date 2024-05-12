اردوغان: الولايات المتحدة وأوروبا لا تفعلان ما يكفي للضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة بغزة

رأى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تفعل ما يكفي للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة بعد قبول حركة حماس الفلسطينية اقتراح هدنة.



وأشار اردوغان أمام علماء مسلمين في إسطنبول، الى أن حماس قبلت اقتراح قطر ومصر بوقف إطلاق النار في "خطوة على الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار" لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا تريد أن تنتهي الحرب.



وقال: "رد حكومة نتنياهو كان مهاجمة الأبرياء في رفح. لقد أصبح واضحا من يقف مع السلام والحوار ومن يريد استمرار الاشتباكات وإراقة المزيد من الدماء".



وأضاف: "وهل رأى نتنياهو أي رد فعل جدي على سلوكه الفاسد؟ لا. لم تظهر أوروبا ولا الولايات المتحدة رد فعل من شأنه أن يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار".