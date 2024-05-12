الرئيس الروسي يقيل وزير الدفاع سيرغي شويغو

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد وزير الدفاع سيرغي شويغو، وعيّن الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف خلفا له، وفق ما أوردت وكالات أنباء رسمية نقلا عن الكرملين.



كذلك، أصدر بوتين مرسوما بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي، خلفا لنيكولاي باتروشيف.