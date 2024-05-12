انتشار حرائق الغابات في غرب كندا يدفع الآلاف لإخلاء منازلهم

أخلت السلطات الكندية بلدة في إقليم كولومبيا البريطانية مع اندلاع أول حريق غابات كبير هذا الموسم واستمراره في الانتشار في غرب البلاد.



وقالت السلطات في إقليم ألبرتا إن الحريق الذي اندلع على بعد 16 كيلومترا جنوب غربي فورت ماكموري خرج عن السيطرة وانتشر على مساحة 1992 هكتارا.



وفي إقليم كولومبيا البريطانية، طلبت السلطات من آلاف السكان في بلدية نورثرن روكيز ريجينل ترك منازلهم مع اتساع رقعة الحريق ليشمل 1696 هكتارا.



وقال رئيس البلدية روب فريزر في مقابلة تلفزيونية إن السلطات أجلت معظم السكان البالغ عددهم 3500 نسمة في بلدة فورت نيلسون ومحيطها.



وأضاف فريزر أن الحريق اندلع بسبب سقوط شجرة بفعل الرياح القوية على خط كهرباء.



وقالت السلطات في ألبرتا إن خمسة أطقم من أفراد الإطفاء وتسع طائرات هليكوبتر عكفت على إخماد الحريق مساء السبت مع انخفاض درجات الحرارة في أوقات الليل.



وشهدت كندا أحد أكثر فصول الشتاء دفئا هذا العام وهو ما أدى إلى ندرة الثلوج أو عدم تكونها بالأساس في الكثير من المناطق، الأمر الذي أثار مخاوف من أن يتسبب فصل الصيف في اندلاع حرائق في الغابات والبراري وسط استمرار الجفاف.