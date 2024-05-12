ثمانية قتلى في إطلاق نار في المكسيك

قُتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار خلال نهاية الأسبوع في ولاية موريلوس المتاخمة لمكسيكو، وفق ما أعلنت السلطات المكسيكية الأحد.



ووقع الهجوم السبت في بلدية هويتزيلاك، قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة ببلدة كويرنافاكا السياحية.



وقال مكتب المدعي العام في موريلوس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مكان الواقعة بينما توفي الأربعة الآخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.



وتعد موريلوس وجهة شهيرة لقضاء العطل بالنسبة لسكان العاصمة مكسيكو، رغم أنها تقع على حدود ولاية غيريرو المضطربة، حيث تنشط العديد من عصابات المخدرات.



وفي تشرين الثاني من العام الماضي، أدت مواجهة مسلحة بين الشرطة وعناصر عصابات إلى مقتل تسعة أشخاص في كويرنافاكا.



وقُتل حوالي 450 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2006، عندما أطلقت الحكومة حملة مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات بمشاركة الجيش، وفق أرقام رسمية.