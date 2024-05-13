موسكو تتقدم في منطقة خاركيف الأوكرانية

أقرّ الجيش الأوكرانيّ بنجاحات تكتيكية روسية، في منطقة خاركيف.



وأعلنت موسكو السيطرة على أربع بلدات إضافية في هذه المنطقة المحاذية لروسيا، خلال عملية برية بدأتها الجمعة واستدعت إجلاء آلاف الأشخاص.



وأقرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان على فيسبوك، بأنّ "العدو يشهد حاليًا نجاحات تكتيكية".



وأوضحت وجود معارك مستمرة، في مدينة فوفتشانسك الحدودية، التي كان عدد سكانها يبلغ حوالى 3000 نسمة، قبل الهجوم الحالي وحيث حشدت موسكو ما يصل إلى خمس كتائب، وفقًا لكييف.