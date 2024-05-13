ناخبو الهند أدلوا بأصواتهم في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة

أدلى الناخبون، في الهند، بأصواتهم، في المرحلة الرابعة من الانتخابات العامة، التي تستمر سبعة أسابيع.وبدأت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان التصويت في 19 نيسان، في انتخابات من سبع مراحل، يحق لنحو مليار شخص التصويت فيها.ومن المقرر أن تُفرز الأصوات، في الرابع من حزيران.ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بثالث ولاية على التوالي، وهو أمر نادر الحدوث في الهند، في تصويت يضع حزبه بهاراتيا جاناتا القوميّ الهندوسيّ في مواجهة تحالف يضم أكثر من عشرين حزبًا معارضًا، بما في ذلك منافسه الرئيسيّ حزب المؤتمر.ومن المقرر إجراء الانتخابات على 96 مقعدًا في عشر ولايات ومناطق.ويحق لنحو 177 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.