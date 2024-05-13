قتلى في سيول وانهيارات طينية في إندونيسيا

قُتل 37 شخصًا على الأقلّ، في سيول وانهيارات طينية، في إقليم سومطرة الغربية، في إندونيسيا، في مطلع الأسبوع، وفق السلطات الإندونيسية.



ولا يزال البحث عن 17 مفقودًا مستمرًا.



وقال رئيس فريق الإنقاذ المحليّ عبد الملك لرويترز إنّ الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدفق الحمم البركانية الباردة، وهي خليط من الرماد البركانيّ والحطام الصخريّ والمياه التي تتدفق مثل الطين، في ثلاث مناطق في إقليم سومطرة الغربية.





