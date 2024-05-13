بلينكن: هجوم إسرائيلي واسع في رفح لن يقضي على حماس

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد من أن هجومًا إسرائيليًا واسعًا على رفح سيثير "فوضى" من دون القضاء على حركة حماس، مقرًا بأن عدد المدنيين الذين قضوا في الحرب أكثر من عدد القتلى في صفوف الحركة الفلسطينية.



كذلك، أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان عن المخاوف نفسها خلال اتصال الأحد مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي، بحسب بيان للبيت الأبيض.



وجاء في بيان البيت الأبيض أن "ساليفان كرر مخاوف الرئيس جو بايدن القديمة بشأن احتمال شن عملية عسكرية برية كبيرة في رفح، إلى حيث لجأ أكثر من مليون شخص".



ووفق الرئاسة الأميركية، أكد هنغبي أن إسرائيل "تأخذ في الاعتبار مخاوف الولايات المتحدة"، من دون الخوض في تفاصيل.



وقد أدى القصف الإسرائيلي في الأجزاء الشرقية من رفح إلى فرار 300 ألف من سكان غزة.



وحذرت الولايات المتحدة ودول أخرى، فضلًا عن كبار مسؤولي الأمم المتحدة، من أن هجومًا شاملًا على رفح قد يكون له أثر كارثي على اللاجئين الذين نزحوا إلى هناك بسبب القتال في أماكن أخرى في غزة، ويعيش كثير منهم في ظروف يائسة.