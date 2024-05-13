أنظمة الدفاع الجويّ الروسيّة دمّرت صواريخ أوكرانية

دمّرت أنظمة الدفاع الجويّ الروسيّة 16 صاروخًا و31 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على الأراضي الروسية، وفق وزارة الدفاع.



وأعلنت الوزارة على تطبيق تيليجرام تدمير 12 صاروخًا موجهًا، فوق منطقة بلجورود على الحدود مع أوكرانيا.



وأضافت أنّها دمرت أيضًا أربعة صواريخ موجهة وسبع طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وثماني طائرات مسيرة، فوق منطقة كورسك واعترضت أربع مسيرات فوق منطقة ليبيتسك.