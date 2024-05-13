آلاف المتظاهرين في تبليسي ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي" رغم تحذيرات الحكومة الجورجية

تجمع آلاف الجورجيين أمام البرلمان في تبليسي مساء الأحد للاحتجاج على مشروع قانون بشأن "التأثر الأجنبي"، رغم تهديد الحكومة بتوقيف أي متظاهر يحاول منع تمريره.



وقال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه: "أحذر جميع أعضاء مجموعات المعارضة الراديكالية من أنهم سيحاسبون على أفعالهم العنيفة أمام المحاكم".



وكان وزير الداخلية فاختانغ غوميلاوري أكثر وضوحًا في تحذيره، إذ قال إن "المنع الجماعي لشيء ينطوي على أهمية معينة يعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات".



وأضاف: "سنستخدم هذه المادة ضد منتهكي القانون، من دون أي استثناء".