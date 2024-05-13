سوكسي ماسرا يطالب بإلغاء نتائج الإنتخابات الرئاسية في تشاد

أعلن سوكسي ماسرا الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية التشادية التي فاز بها محمد ديبي الاثنين أنه تقدم بطلب إلى المجلس الدستوري لإلغاء نتائج الاقتراع.



وقال ماسرا في منشور على فيسبوك: "بمساعدة محامينا، تقدمنا اليوم بطلب إلى المجلس الدستوري لكشف حقيقة صناديق الاقتراع".



وأوضح سيتاك يومباتينا، نائب رئيس حزب "المغيرون" الذي يتزعمه ماسرا، في تصريح لوكالة فرانس برس أن "طلبنا ببساطة هو الإلغاء التام لهذه المهزلة الانتخابية".



وحصل ماسرا على 18,53% من الأصوات مقابل 61,03% للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو الذي عينه رئيسًا للوزراء قبل أربعة أشهر من الانتخابات.

